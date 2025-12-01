Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов уходит в отставку

Алексей Фролов завершает службу в таможенных органах Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Начальник Уральского таможенного управленияАлексей Фролов покидает свой пост и завершает службу в таможенных органах с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Временно исполнять обязанности руководителя управления будет начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

«Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов оставляет свой пост и службу в таможенных органах 1 декабря», — сообщили в пресс-службе УТУ. Решение об отставке опытного руководителя, возглавлявшего Уральское таможенное управление с июля 2020 года, вступает в силу сегодня. Алексей Фролов посвятил таможенной службе 30 лет, начав карьеру в 1995 году инспектором в Курганской таможне.

За время службы Фролов занимал руководящие должности в Ханты-Мансийской и Челябинской таможнях, прежде чем возглавить всё Уральское таможенное управление. Его преемник Сергей Епифанов, который будет временно исполнять обязанности, ранее руководил Уральской электронной таможней.

