Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов уходит в отставку

Глава Уральской таможни уходит в отставку после 30 лет службы
01 декабря 2025 в 12:43
Алексей Фролов завершает службу в таможенных органах

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Начальник Уральского таможенного управленияАлексей Фролов покидает свой пост и завершает службу в таможенных органах с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Временно исполнять обязанности руководителя управления будет начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

«Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов оставляет свой пост и службу в таможенных органах 1 декабря», — сообщили в пресс-службе УТУ. Решение об отставке опытного руководителя, возглавлявшего Уральское таможенное управление с июля 2020 года, вступает в силу сегодня. Алексей Фролов посвятил таможенной службе 30 лет, начав карьеру в 1995 году инспектором в Курганской таможне.

За время службы Фролов занимал руководящие должности в Ханты-Мансийской и Челябинской таможнях, прежде чем возглавить всё Уральское таможенное управление. Его преемник Сергей Епифанов, который будет временно исполнять обязанности, ранее руководил Уральской электронной таможней.

Уральское таможенное управление является одним из крупнейших территориальных органов Федеральной таможенной службы России, осуществляющим деятельность на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Под руководством Фролова управление внедряло современные цифровые технологии и обеспечивало контроль за внешнеэкономической деятельностью предприятий Уральского федерального округа.

