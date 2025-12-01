Чердынь приглашает на Никольскую ярмарку за новогодними подарками «не из Китая, а с душой»

Пора готовиться к Новому году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Чердыни — старинном городке Пермского края — готовится к открытию Никольская ярмарка (0+). Организаторы обещают провести масштабный фестиваль, где кроме торга будут мастер-классы, экскурсии, спектакль и другие забавы. Авторы задумки особо отмечают, что здесь можно приобрести подарки к Новому году, которые сделаны местными мастерами с душой.

«Почему стоит прийти или приехать? Поддержать местных производителей — тех, кто живет и трудится в нашем районе. Найти настоящие подарки — не из Китая, а с душой. Почувствовать дух Чердыни — города, где каждая улица — история. Подготовиться к Новому году с любовью, а не наспех», — поясняют организаторы.