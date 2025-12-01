Крупный банк выставил на торги пермский офис на Ленина
Начальная цена объекта — 114 млн рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Перми на продажу выставлено офисное помещение Сбербанка, расположенное по на Ленина, 72А. Информация о продаже появилась 27 ноября на интернет-площадке по поиску бесплатных объявлений. Коммерческое помещение находится на первом этаже здания и будет реализовано посредством торгов.
«Начальная стоимость объекта, площадь которого составляет 699,4 квадратных метра, достигает 141,1 млн рублей (201 тысяча рублей за квадратный метр). Право собственности на данный актив принадлежит Волго-Вятскому банку ПАО Сбербанк», — — сообщается на торговой площадке «Сбербанк АСТ».
Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 декабря, а сами торги запланированы на 29 декабря 2025 года. Ранее URA.RU сообщало о появлении на электронной платформе «РТС-тендер» объявления о продаже производственного комплекса в городе Верещагино Пермского края. Цена объекта оценивается в 56,3 млн рублей.
