Крупный банк выставил на торги пермский офис на Ленина

Начальная цена объекта — 114 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми на продажу выставлено офисное помещение Сбербанка, расположенное по на Ленина, 72А. Информация о продаже появилась 27 ноября на интернет-площадке по поиску бесплатных объявлений. Коммерческое помещение находится на первом этаже здания и будет реализовано посредством торгов.

«Начальная стоимость объекта, площадь которого составляет 699,4 квадратных метра, достигает 141,1 млн рублей (201 тысяча рублей за квадратный метр). Право собственности на данный актив принадлежит Волго-Вятскому банку ПАО Сбербанк», — — сообщается на торговой площадке «Сбербанк АСТ».