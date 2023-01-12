12 января 2023

В ХМАО лжемедсестру поймали на подделке документов

В ХМАО медсестра месяц работала в больнице по поддельному диплому
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра месяц проработала в больнице по поддельному диплому Фото:

Прокуратура Нижневартовского района обнаружила у медсестры из Покачей поддельный диплом о среднем профессиональном образовании. В прокуратуре ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что женщине удалось проработать в городской больнице больше месяца.

«Больница сообщила о возможной подделке диплома и обратилась в прокуратуру. Женщина проработала медсестрой чуть больше месяца, но проверка подтвердила факт подделки диплома», — прокомментировали в ведомстве.

После выявления поддельного диплома женщину уволили. «В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)», — добавили в прокуратуре ХМАО. Расследование находится на контроле у ведомства.

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Прокуратура Нижневартовского района обнаружила у медсестры из Покачей поддельный диплом о среднем профессиональном образовании. В прокуратуре ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что женщине удалось проработать в городской больнице больше месяца. «Больница сообщила о возможной подделке диплома и обратилась в прокуратуру. Женщина проработала медсестрой чуть больше месяца, но проверка подтвердила факт подделки диплома», — прокомментировали в ведомстве. После выявления поддельного диплома женщину уволили. «В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)», — добавили в прокуратуре ХМАО. Расследование находится на контроле у ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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