В ХМАО лжемедсестру поймали на подделке документов

В ХМАО медсестра месяц работала в больнице по поддельному диплому

Медсестра месяц проработала в больнице по поддельному диплому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Нижневартовского района обнаружила у медсестры из Покачей поддельный диплом о среднем профессиональном образовании. В прокуратуре ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что женщине удалось проработать в городской больнице больше месяца.

«Больница сообщила о возможной подделке диплома и обратилась в прокуратуру. Женщина проработала медсестрой чуть больше месяца, но проверка подтвердила факт подделки диплома», — прокомментировали в ведомстве.

После выявления поддельного диплома женщину уволили. «В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)», — добавили в прокуратуре ХМАО. Расследование находится на контроле у ведомства.