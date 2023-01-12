В ХМАО лжемедсестру поймали на подделке документов

Прокуратура Нижневартовского района обнаружила у медсестры из Покачей поддельный диплом о среднем профессиональном образовании. В прокуратуре ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что женщине удалось проработать в городской больнице больше месяца.
«Больница сообщила о возможной подделке диплома и обратилась в прокуратуру. Женщина проработала медсестрой чуть больше месяца, но проверка подтвердила факт подделки диплома», — прокомментировали в ведомстве.
После выявления поддельного диплома женщину уволили. «В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)», — добавили в прокуратуре ХМАО. Расследование находится на контроле у ведомства.
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