Пермский край отмечает двадцатилетие со дня образования региона
Решение об объединении было принято по итогам референдума
Пермский край 1 декабря 2025 года празднует двадцатилетие со дня своего образования. Новый субъект Российской Федерации был сформирован путем объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Решение об объединении было принято по итогам референдума, где свыше 84 % проголосовавших поддержали данное предложение.
«За прошедшие 20 лет Пермский край зарекомендовал себя как значимый промышленный регион с богатым культурным наследием и прогрессивными научными разработками. Крепкие традиции и современные достижения делают край привлекательным и перспективным», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в telegram-канале.
Однако ключевую роль в развитии региона играют его жители — неравнодушные, инициативные и одаренные люди. Благодаря им Прикамье заслуженно носит звание опорного края государства, отметил глава региона.
