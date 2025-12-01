Логотип РИА URA.RU
Общество

Пермский край отмечает двадцатилетие со дня образования региона

Губернатор Махонин: 20 лет назад на карте РФ появился Пермский край
01 декабря 2025 в 12:41
Решение об объединении было принято по итогам референдума

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский край 1 декабря 2025 года празднует двадцатилетие со дня своего образования. Новый субъект Российской Федерации был сформирован путем объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Решение об объединении было принято по итогам референдума, где свыше 84 % проголосовавших поддержали данное предложение.

«За прошедшие 20 лет Пермский край зарекомендовал себя как значимый промышленный регион с богатым культурным наследием и прогрессивными научными разработками. Крепкие традиции и современные достижения делают край привлекательным и перспективным», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в telegram-канале. 

Однако ключевую роль в развитии региона играют его жители — неравнодушные, инициативные и одаренные люди. Благодаря им Прикамье заслуженно носит звание опорного края государства, отметил глава региона. 

