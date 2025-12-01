Пермский край отмечает двадцатилетие со дня образования региона

Решение об объединении было принято по итогам референдума Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский край 1 декабря 2025 года празднует двадцатилетие со дня своего образования. Новый субъект Российской Федерации был сформирован путем объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Решение об объединении было принято по итогам референдума, где свыше 84 % проголосовавших поддержали данное предложение.

«За прошедшие 20 лет Пермский край зарекомендовал себя как значимый промышленный регион с богатым культурным наследием и прогрессивными научными разработками. Крепкие традиции и современные достижения делают край привлекательным и перспективным», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в telegram-канале.