Парк Горького в Перми не смог отстоять главную сцену в суде
Объект был признан самовольной постройкой
На сайте Арбитражного суда Уральского округа появилась информация о том, что кассационная жалоба ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» была оставлена без удовлетворения. Судебный акт датирован 1 декабря.
«Ранее департамент земельных отношений города подал заявление в Арбитражный суд Пермского края, который летом 2025 года признал „театр эстрады“, расположенный на территории парка, самовольной постройкой. Также суд лишил общество права собственности на сооружение проходной будки и обязал демонтировать сцену. Осенью апелляционный суд оставил это решение в силе. После чего ООО попыталось оспорить его в кассации», — сообщало ранее URA.RU.
ООО «Центральный парк развлечений имени Горького» осуществляет зрелищно-развлекательную деятельность, арендуя территорию парка в центральной части Перми. Уставный капитал компании составляет 2,3 млн рублей. Основным владельцем общества является пермский бизнесмен Рашид Габдуллин, которому принадлежит 76 % долей, оставшиеся 24 % находятся в ведении департамента имущественных отношений города.
