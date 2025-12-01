Парк Горького в Перми не смог отстоять главную сцену в суде

На сайте Арбитражного суда Уральского округа появилась информация о том, что кассационная жалоба ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» была оставлена без удовлетворения. Судебный акт датирован 1 декабря.

«Ранее департамент земельных отношений города подал заявление в Арбитражный суд Пермского края, который летом 2025 года признал „театр эстрады“, расположенный на территории парка, самовольной постройкой. Также суд лишил общество права собственности на сооружение проходной будки и обязал демонтировать сцену. Осенью апелляционный суд оставил это решение в силе. После чего ООО попыталось оспорить его в кассации», — сообщало ранее URA.RU.