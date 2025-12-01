Жительница Удмуртии пыталась незаконно вывезти через пермский аэропорт в Баку миллионы рублей

Преступление выявили сотрудники таможенных органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми начнут судить 45-ти летняя жительницу Удмуртии, которая пыталась незаконно вывезти в Баку 3 млн рублей. Женщина была задержана таможенниками во время прохождения «зеленого коридора» в международном аэропорту «Пермь» в сентябре текущего года. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ), сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура.

«Жительница Удмуртской Республики 28 сентября прибыла в качестве пассажира авиарейса по маршруту Пермь-Баку в зал вылета международного сектора аэропорта „Большое Савино“. Обвиняемая, при прохождении таможенного контроля заявила, об отсутствии при себе товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. Она проследовала в „зеленый коридор“, тем самым совершив незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств. Общая сумма наличных денежных средств, незаконно перемещенных через таможенную границу за вычетом суммы, разрешенной к перемещению (1 млн. рублей), составила свыше 3 млн. рублей», — отмечают в прокуратуре.