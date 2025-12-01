Совладелец тюменского завода увеличил свой капитал на 330 миллионов долларов

Акционер СИБУРа с начала года увеличил свой доход Фото: Роман Наумов © URA.RU

Акционер компании СИБУР, которому, в числе прочего, принадлежит завод «Запсибнефтехим» в Тобольске (Тюменская область) — Леонид Михельсон, с начала года увеличил свое состояние на 330 миллионов долларов. Общая сумма составляет 22,7 миллиарда долларов. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

«Леонид Михельсон. Общее состояние — 22,7 миллиарда долларов. Изменение с начала года — плюс 330 миллионов долларов», — говорится в аналитике издания.