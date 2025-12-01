Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

Совладелец тюменского завода увеличил свой капитал на 330 миллионов долларов

Состояние акционера СИБУРа Леонида Михельсона составило 22,7 млрд долларов
01 декабря 2025 в 13:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Акционер СИБУРа с начала года увеличил свой доход

Акционер СИБУРа с начала года увеличил свой доход

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Акционер компании СИБУР, которому, в числе прочего, принадлежит завод «Запсибнефтехим» в Тобольске (Тюменская область) — Леонид Михельсон, с начала года увеличил свое состояние на 330 миллионов долларов. Общая сумма составляет 22,7 миллиарда долларов. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

«Леонид Михельсон. Общее состояние — 22,7 миллиарда долларов. Изменение с начала года — плюс 330 миллионов долларов», — говорится в аналитике издания.

Как ранее писало URA.RU, Леонид Михельсон — крупнейший акционер нефтехимического холдинга СИБУР, которому, в числе прочего, принадлежит тобольский завод «Запсибнефтехим». В списке самых богатых людей мира он занимает 111 место.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал