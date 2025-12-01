Актеров Тюменского драмтеатра не будут наказывать за поддержку бывшего директора

В мае Сергей Осинцев лишился должности директора ТБДТ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководство Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) не будет наказывать актеров Тюменского Большого драматического театра (ТБДТ) за поддержку бывшего директора ТБДТ Сергея Осинцева. Об этом URA.RU сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации имущественного комплекса и материально-техническому обеспечению ТКТО Олег Машуков. Ранее актеры раскритиковали решение суда, согласно которому Осинцев не будет восстановлен в должности руководителя театра.

«Проведение мониторинга реакции работников Тюменского драматического театра на решение апелляционной инстанции, не является текущей целью ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ (далее — учреждение). Такая работа не проводилась, и не планируется к проведению. Работники учреждения вправе высказать свое собственное мнение по вопросам, по которым они посчитают необходимым. Сейчас труппа Тюменского драматического театра активно готовится к новогодней компании, а также выпуску премьерных спектаклей», — ответил Олег Машуков на запрос URA.RU.

Он уточнил, что Осинцев продолжает работу в театре. Но только в качестве актера.