Общество

Актеров Тюменского драмтеатра не будут наказывать за поддержку бывшего директора

01 декабря 2025 в 13:46
В мае Сергей Осинцев лишился должности директора ТБДТ

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководство Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) не будет наказывать актеров Тюменского Большого драматического театра (ТБДТ) за поддержку бывшего директора ТБДТ Сергея Осинцева. Об этом URA.RU сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации имущественного комплекса и материально-техническому обеспечению ТКТО Олег Машуков. Ранее актеры раскритиковали решение суда, согласно которому Осинцев не будет восстановлен в должности руководителя театра.

«Проведение мониторинга реакции работников Тюменского драматического театра на решение апелляционной инстанции, не является текущей целью ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ (далее — учреждение). Такая работа не проводилась, и не планируется к проведению. Работники учреждения вправе высказать свое собственное мнение по вопросам, по которым они посчитают необходимым. Сейчас труппа Тюменского драматического театра активно готовится к новогодней компании, а также выпуску премьерных спектаклей», — ответил Олег Машуков на запрос URA.RU.

Он уточнил, что Осинцев продолжает работу в театре. Но только в качестве актера.

Ранее URA.RU писало о том, что актеры ТБДТ негативно отнеслись к решению суда, согласно которому Сергей Осинцев не смог восстановиться в должности директора учреждения. Экс-худрук театра и его бывший заместитель Александр Чурсин были уволены в мае. За год до этого, в июле 2024-го, они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на общую сумму 30 млн рублей.

