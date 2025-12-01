Снега нет, а биатлон будет: Кубок России в Тюмени не станут отменять из-за погоды
Для спортсменов подготовят искусственный снег
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Несмотря на отсутствие снега в Тюмени Кубок России по биатлону, намеченный на 8-15 декабря, состоится. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы «Союза биатлонистов России» Сергей Аверьянов.
«Этап Альфа-Банк Кубка России в Тюмени, проведение которого вызывало опасения из-за погодных условий, пройдет в установленные сроки. Работа по искусственному оснежению кипит», — написал Аверьянов.
Соревнования пройдут с 8 по 15 декабря. Они состоятся в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
