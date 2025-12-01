Известный юрист пришел на пересадку волос и внезапно умер: что произошло

Плановая процедура закончилась для юриста смертью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Во Владивостоке рядовая медицинская процедура привела к гибели популярного юриста, пишет telegram-канал Baza. Следственным органам предстоит разобрать по частям каждый этап подготовки к операции, чтобы ответить на главный вопрос: что именно привело к внезапной смерти 32-летнего пациента.

Плановая процедура

Трагедия произошла 28 ноября в одной из частных клиник Владивостока, куда Андрей Капустин пришел на пересадку волос. По предварительным данным, мужчина прибыл в медучреждение для проведения плановой процедуры, не предполагавшей серьезных рисков. Однако уже на подготовительном этапе его состояние резко ухудшилось.

По данным Baza, пациент почувствовал себя плохо во время введения наркоза. Медики сразу попытались провести реанимационные мероприятия, однако вернуть мужчину к жизни не удалось. При этом источники, близкие к следствию, утверждают, что речь могла идти даже не о начале наркоза: якобы Капустин скончался еще до введения препарата, на подготовительных этапах.

Telegram-канал также отметил, что Капустин тщательно готовился к процедуре, за которую отдал 300 тыс. рублей. Он потратил месяц на различные анализы, диагностику и другое. А клинику выбрал по рекомендации.

Следствие проводит проверку

Следственный комитет по Приморскому краю незамедлительно инициировал доследственную проверку. Следователи осмотрели помещение, изъяли меддокументацию, опросили сотрудников клиники и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна дать точный ответ о причинах трагедии.

В клинике дают понять, что сильно потрясены произошедшим и заинтересованы в полном и объективном расследовании, однако от официальных комментариев воздерживаются до окончания проверки. В медсообществе учреждение известно как добросовестное, соблюдающее стандарты работы.

Коллеги Андрея Капустина сообщают, что он был уважаемым юристом, специализировавшимся на гражданских делах. У погибшего остались жена и маленький ребенок. В профессиональной среде смерть молодого мужчины вызвала широкий резонанс, отмечает aif.ru.

Сейчас следствие изучает весь комплекс факторов: корректность предоперационного обследования, выбор препарата и предполагаемой дозировки, квалификацию персонала, а также техническое состояние оборудования для экстренной помощи. В подобных случаях проверяются и скорость, и полнота проведения реанимационных мероприятий.

Скрытые проблемы и общие риски

Врач-стоматолог из Владивостока, попросивший не указывать его фамилию, отметил, что специалисты клиники всегда строго соблюдают медпротоколы, но полностью исключить трагические случаи невозможно. Он привел в пример похожий случай, который цитирует aif.ru.

Несколько лет назад стоматолог сам столкнулся с неожиданной смертью пациента прямо в кресле — мужчина, по его словам, внезапно посинел и перестал дышать еще до начала лечения. По мнению врача, подобные ситуации могут быть связаны с резким скачком давления или скрытыми проблемами со здоровьем.

Анестезиологи подчеркивают: даже легкая процедура под наркозом несет определенные риски. Наиболее частыми причинами осложнений могут быть индивидуальная реакция на препарат, незаметные хронические заболевания, ошибки в дозировке или недостаточный объем обследования перед операцией.