Нидерланды объявили о масштабном пакете помощи Украине
Часть средств пойдет на боеприпасы для истребителей F-16
Фото: Официальный сайт президента Украины
Нидерланды выделят 250 миллионов евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 в поддержку Украины. Помощь будет реализована через инициативу PURL. Об этом заявил министр обороны Рубен Брекелманс, сообщает источник.
«Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка. <...> Нидерланды вновь выделяют 250 миллионов евро на поставки противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и так далее из американских запасов PURL», — написал Брекелманс в соцсети X.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая была разработана Соединенными Штатами и НАТО, не предполагает предоставления США прямой военной помощи Украине. В рамках этой инициативы европейскими странами осуществляется закупка американского оружия для Киева.
Ранее, в октябре, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в ходе визита в Киев сообщил, что страна продолжит оказывать финансовую поддержку Украине и планирует внести 55 миллиардов евро в фонд реконструкции. Политик также отметил, что, несмотря на изменения в составе европейских правительств, страны Европы уже предоставили Украине свыше 20 миллиардов евро в виде военной и финансовой помощи, передает 360.ru.
