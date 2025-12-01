Нидерланды объявили о масштабном пакете помощи Украине

Часть средств пойдет на боеприпасы для истребителей F-16 Фото: Официальный сайт президента Украины

Нидерланды выделят 250 миллионов евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 в поддержку Украины. Помощь будет реализована через инициативу PURL. Об этом заявил министр обороны Рубен Брекелманс, сообщает источник.

«Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка. <...> Нидерланды вновь выделяют 250 миллионов евро на поставки противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и так далее из американских запасов PURL», — написал Брекелманс в соцсети X.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая была разработана Соединенными Штатами и НАТО, не предполагает предоставления США прямой военной помощи Украине. В рамках этой инициативы европейскими странами осуществляется закупка американского оружия для Киева.

