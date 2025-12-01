Логотип РИА URA.RU
Ликвидирован техцентр звонивших с Украины мошенников

01 декабря 2025 в 13:09
Фото: © URA.RU

Технический центр, который использовался мошенниками для звонков с территории Украины, был закрыт Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Он использовался с целью обмана граждан России. Ежедневно из этого центра поступало около 30 тысяч звонков. уточняет представитель ведомства Ирина Волк.

