Ликвидирован техцентр звонивших с Украины мошенников
01 декабря 2025 в 13:09
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Технический центр, который использовался мошенниками для звонков с территории Украины, был закрыт Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Он использовался с целью обмана граждан России. Ежедневно из этого центра поступало около 30 тысяч звонков. уточняет представитель ведомства Ирина Волк.
