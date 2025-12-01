Бельгия выступает против кредита Киеву на основе российских активов

Каллас заявила, что Бельгия до сих пор выступает против использования российских активов для кредита Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бельгия все еще выступает против предоставления кредита Украине с использованием замороженных российских активов. Вопрос рисков сейчас обсуждается в Евросоюзе, но большинство стран готовы их разделить. Об этом сообщила глава Евродипломатии Кая Каллас перед заседанием в Брюсселе.

«Что ж, у Бельгии есть законные основания для беспокойства по поводу рисков, но все остальные государства-члены заявили, что они готовы разделить эти риски. Итак, мы обсуждаем эти вещи», — сказала Каллас. Ее слова приводит РИА Новости.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее не исключил возможности использования российских активов для поддержки Украины. Однако он выдвинул для этого три условия. Прежде всего, по мнению де Вевера, члены Евросоюза должны предоставить юридически обязательные, безусловные и безотзывные гарантии предоставления кредита по требованию.

