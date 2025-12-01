РФ и Саудовская Аравия взаимно отменили визы
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов. Подписание документа состоялось на Российско-Саудовском деловом форуме в Эр-Рияде. Об этом пишут российские СМИ, находящиеся на церемонии подписания.
От российской стороны документ подписал вице-премьер Александр Новак. Как пишут РИА Новости, в столице Саудовской Аравии также прошла межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Президент России Владимир Путин 1 декабря подписал указ, предусматривающий возможность безвизового въезда граждан Китайской Народной Республики на территорию Российской Федерации. Согласно документу, туристы из Китая смогут посещать Россию без оформления виз до 14 сентября 2026 года включительно, при этом продолжительность их пребывания не должна превышать 30 дней. Стоит отметить, что безвизовый режим для российских граждан, планирующих поездки в Китай, начал действовать с 15 сентября.
