РФ и Саудовская Аравия взаимно отменили визы

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов. Подписание документа состоялось на Российско-Саудовском деловом форуме в Эр-Рияде. Об этом пишут российские СМИ, находящиеся на церемонии подписания.

От российской стороны документ подписал вице-премьер Александр Новак. Как пишут РИА Новости, в столице Саудовской Аравии также прошла межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.