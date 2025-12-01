«Это нормально, Лариса?» Соседов вступился за россиян в истории с Долиной

Лариса Долина из-за ситуации с квартирой стала объектом для хейта Фото: Виктор Васильев

Сергей Соседов пристально наблюдает за ситуацией вокруг квартиры Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников. После того, как суд встал на сторону певицы, в адрес Долиной посыпались гневные обвинения, а представители бизнеса стали отменять певицу. Музыкальный критик в разговоре с URA.RU рассказал, как Лариса Александровна может оставить волну негатива.

«Долина должна проявить мужество и отдать деньги Полине Лурье, — говорит Соседов. — Другого выхода здесь быть не может. А если бы сама Лариса купила квартиру за 112 миллионов и в итоге осталась и без денег, и без жилья? Как бы она себя повела в сложившейся ситуации?»

Соседов считает, что Долина должна выплатить деньги покупательнице в полном объеме. «Полагаю, что Лариса — не бедная женщина и может это сделать. Вообще, конечно, я бы у нее спросил: „Лариса, вы считаете нормальным, что человек покупает квартиру, а в итоге остается и без жилья, и без денег. „Это нормально, с вашей точки зрения, Лариса?“. Это не может быть нормально ни с какой точки зрения: ни с моральной, ни с юридической...“

«Лариса Долина должна вмешаться в эту ситуацию, — считает критик. — Потому что, конечно, иначе люди будут склонять ее имя бесконечно. Во-первых, они не поняли, каким образом мошенники обвели певицу вокруг пальца? А, во-вторых, они не поняли, как так вышло, что человек, покупая квартиру у порядочной артистки, остался и без своих денег, и без жилья. Лариса Долина не ездит в метро, а я езжу регулярно. И люди без конца меня спрашивают: „Как так получилось?“. У них не сходятся пазлы».