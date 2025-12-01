В Европе не знают, чем закончились переговоры США и Украины
По словам Каллас, США не сообщили ЕС результаты переговоров по Украине
Фото: Официальный сайт президента Украины
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что США не сообщили Евросоюзу (ЕС) о результатах переговоров с Украиной, которые прошли во Флориде. Она подчеркнула важность этой недели для переговорного процесса. Об этом она сказала перед началом встречи министров обороны ЕС, где будут, в частности, обсуждать вопрос о выделении Киеву военной помощи.
«Это может быть решающая неделя для переговоров. Мы слышали, что переговоры были сложными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов, я буду сегодня говорить с министрами обороны и иностранных дел Украины», — сказала Каллас, слова которой приводит ТАСС.
На юге штата Флорида 30 ноября состоялись переговоры между представителями США и Украины. Американскую сторону на переговорах представляли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента американского лидера Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В числе участников украинской делегации были секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.
По завершении встречи Марко Рубио отметил конструктивный характер переговоров, но подчеркнул, что предстоит еще много работы. Госсекретарь также сообщил, что США сохраняют оптимистичный настрой относительно возможности мирного урегулирования конфликта, но при этом придерживаются реалистичной позиции. Подробнее об итогах переговоров читайте в материале URA.RU.
