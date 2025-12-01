В Европе не знают, чем закончились переговоры США и Украины

По словам Каллас, США не сообщили ЕС результаты переговоров по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что США не сообщили Евросоюзу (ЕС) о результатах переговоров с Украиной, которые прошли во Флориде. Она подчеркнула важность этой недели для переговорного процесса. Об этом она сказала перед началом встречи министров обороны ЕС, где будут, в частности, обсуждать вопрос о выделении Киеву военной помощи.

«Это может быть решающая неделя для переговоров. Мы слышали, что переговоры были сложными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов, я буду сегодня говорить с министрами обороны и иностранных дел Украины», — сказала Каллас, слова которой приводит ТАСС.

На юге штата Флорида 30 ноября состоялись переговоры между представителями США и Украины. Американскую сторону на переговорах представляли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента американского лидера Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В числе участников украинской делегации были секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.

Продолжение после рекламы