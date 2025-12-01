«Ангарскому маньяку» вынесли новый приговор
01 декабря 2025 в 13:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Серийный убийца Михаил Попков получил дополнительный срок. Он получит 10 лет тюрьмы за убийство еще двух женщин в 2008 году. Такой вердикт вынес Ангарский городской суд. В настоящее время Попков отбывает пожизненное заключение.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал