Испытание на жадность и неожиданный финал: кто покинул шоу «Звезды в джунглях»

Михаил Галустян и Ольга Бузова - ведущие проекта Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

30 ноября на канале ТНТ вышел десятый выпуск проекта «Звезды в джунглях. Карибский сезон». На данном этапе шоу новых звезд не приглашают, и с каждым испытанием состав участников сокращается. В этот раз под ударом оказалась Анна Цуканова-Котт, удивив всех своей жадностью. Ее оппонентом стала звезда, для которой решение коллег оказалось большим ударом. О том, кто покинул проект в шестом выпуске, — в материале URA.RU.

Правила шоу «Звезды в джунглях 2»

Реалити-шоу «Звезды в джунглях 2» выходит на телеканале ТНТ. В рамках проекта музыканты, актеры и блогеры оказываются в экстремальных условиях тропического острова и должны будут ежедневно выполнять сложные и опасные задания, а также бороться за пропитание и главный приз.

Размер выигрыша будет определяться общим количеством монет, которые команда сумеет накопить за время участия. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Кто выбыл в девятом выпуске шоу «Звезды в джунглях 2»

В девятом выпуске шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон» покинула Карина Зверева. Участники проголосовали за уход Карины с проекта из-за ее храпа. В состязании на выбывание Зверева столкнулась с Ириной Пинчук. Участницам нужно было пролежать в стеклянных ящиках со змеями 20 минут. Результат Пинчук оказался ближе к требуемому интервалу.

Кто участвует в шоу «Звезды в джунглях 2»

К этому выпуску в шоу остались:

Рамиль,

Аристарх Венес,

Андрей Минин,

Ренат Мухамбаев,

Ирина Пинчук,

Ася Резник,

Анна Цуканова-Котт,

Екатерина Шкуро,

Елена Кулецкая.

Испытание за монеты

Анн Цуканова-Котт настроила против себя всех участников шоу Фото: Мажор-3 (2018)/Россия/Продюсерский центр «Среда»/Режиссер Игорь Твердохлебов

На первое испытание за монеты в этом выпуске отправились Анна Цуканова-Котт, Ася Резник, Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук.

Участницам предстояло выполнить следующее задание: на одном конце игровой площадки они должны были полностью вымазаться в жидкой глине из специального бассейна, затем добежать до другого конца площадки, сняв с себя всю глину в ведро. Всего было предоставлено четыре ведра. За полное ведро грязи участницы получали две монеты. Дополнительно, если все участницы успевали справиться с заданием в течение 15 минут, им начислялась девятая монета в качестве бонуса.

Шкуро первой наполнила свое ведро и затем оказала помощь Резник. Пинчук также оперативно справилась со своей задачей и стала ассистировать Цукановой-Котт. По итогам соревнования команда заработала 7 монет, что эквивалентно 1,4 млн рублей. Однако, несмотря на содействие Шкуро, Резник не удалось довести уровень наполнения ведра до второй отметки даже при совместной работе.

Девушкам удалось заработать 1 млн 400 тыс. рублей, и призовой фонд достиг суммы 7 млн 400 тыс. рублей. Участницы купили три блюда от шефа и десяток яиц.

Испытание за иммунитет

Участников разделили на три команды, и каждому выдали карточки с числами: 1, 3 и 5. По сигналу игроки поднимали свои таблички. Если цифры на карточках совпадали, участники оставались на своих местах, а вперед продвигался тот, у кого число было другим. Задача состояла в том, чтобы первым достичь финиша и пройти во второй раунд. В итоге иммунитет достался Асе Резник.

Финальное голосование 10 выпуска шоу «Звезды в джунглях 2»

Елена Кулецкая отправилась на испытание на вылет Фото: elenakuletskaya / Instagram / (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Перед церемонией голосования звезды обсуждали возможный уход Анны Цукановой-Котт. Часть из них считает, что актриса специально провоцирует участников шоу на конфликты, чтобы отвлечь от своих неудач. Вторым кандидатом на вылет стала Елена Кулецкая. После голосования она заявила, что не ожидала такого подвоха со стороны звезд. Теперь ей предстояло сразиться на испытании на вылет с Анной.

Скороговорки и конфеты с тараканами

Утром, после голосования, всех участников шоу снова ждало непростое испытание. После того как они позавтракали, перед каждым из них поставили тарелки. Им нужно было положить в рот содержимое и произнести скороговорку. Блюда у всех были разные: кому-то достались конфеты, а кому-то — черви и тараканы.

С заданием справились все, кроме Ирины Пинчук, которая отказалась в нем участвовать. Остальных участников ждал приз — большая тарелка пельменей. Ирина по собственному желанию отказалась их есть, так как провалила задание.

Испытание на вылет: кто покинул проект

На испытание на вылет отправились Анна Цуканова-Котт и Елена Кулецкая. Им нужно было как можно быстрее вытянуть через кольцо длинные разноцветные цепи, на конце которых находились ключи. Ими нужно было открыть сундук с цветными колышками.

Эти колышки участницы должны были вставить в ячейки в том же порядке, в каком следуют звенья цепи. Анна выполнила задание на несколько секунд раньше Елены. В итоге Кулецкая покинула проект.

Испытание на жадность: провал Цукановой-Котт

В проекте осталось восемь участников. Для них устроили испытание на жадность. Звезд по очереди приглашали в комнату, где находился стол с едой. Каждому из них предоставлялся выбор: съесть все одному или поделиться с другим участником.