Американские ВПК резко наращивают производство ракет

Ведущие компании в США по производству вооружений пытаются ускорить пополнение запасов в арсеналах страны Фото: miliman/pickupimage.com

Американские производители вооружений значительно увеличили выпуск ракет из-за сокращения запасов оружия на складах Пентагона. Повышенный мировой спрос также повлиял на решение нарастить производство. Об этом сообщает газета The Washington Times (WT).

«Под воздействием требований Пентагона и Конгресса ведущие американские компании, занимающиеся производством вооружений, инвестируют значительные финансовые средства — исчисляемые миллионами долларов — в наращивание объемов производства», — сказано в материале. Он опубликован на сайте WT.

По данным издания, это необходимо для того, чтобы оперативно восполнить запасы арсеналов, которые существенно сократились из-за поставок вооружения на Украину, в Израиль и в другие регионы с напряженной обстановкой. Американская военно-промышленная отрасль пришла к выводу, что в последние годы уровень производства был недопустимо низким.

