Американские ВПК резко наращивают производство ракет
Ведущие компании в США по производству вооружений пытаются ускорить пополнение запасов в арсеналах страны
Фото: miliman/pickupimage.com
Американские производители вооружений значительно увеличили выпуск ракет из-за сокращения запасов оружия на складах Пентагона. Повышенный мировой спрос также повлиял на решение нарастить производство. Об этом сообщает газета The Washington Times (WT).
«Под воздействием требований Пентагона и Конгресса ведущие американские компании, занимающиеся производством вооружений, инвестируют значительные финансовые средства — исчисляемые миллионами долларов — в наращивание объемов производства», — сказано в материале. Он опубликован на сайте WT.
По данным издания, это необходимо для того, чтобы оперативно восполнить запасы арсеналов, которые существенно сократились из-за поставок вооружения на Украину, в Израиль и в другие регионы с напряженной обстановкой. Американская военно-промышленная отрасль пришла к выводу, что в последние годы уровень производства был недопустимо низким.
Американский ВПК инвестирует около 700 млн долларов в производство твердотопливных ракетных двигателей. Крупнейшие компании, включая L3 Harris, Lockheed Martin и General Dynamics, планируют увеличить выпуск больших двигателей в шесть раз к 2026 году, а меньших — в три раза.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Это понятно01 декабря 2025 13:14А старые Украине продадут.. Бизнес по американски, и ничего личного🤠!