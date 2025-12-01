Логотип РИА URA.RU
В Кремле пока не стали связывать скандал на Украине и переговоры

Песков не стал отвечать на вопрос о том, стал ли Киев более договороспособным
01 декабря 2025 в 14:29
Пока рано говорить об изменении отношения Киева к переговорам, заявил Дмитрий Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пока рано говорить о том, что киевские власти стали более договороспособные. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос URA.RU о том, становится ли Украина более ориентированной на заключение соглашения после коррупционного скандала.

«Пока не могу ответить на этот вопрос», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.

Во Флориде 30 ноября прошли переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио с украинской делегацией. После них американских лидер Дональд Трамп сообщил журналистам, что коррупция стала проблемой для Украины в переговорах по завершению конфликта. На фоне коррупционного скандала 28 ноября прошли обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, вечером того же дня он подал в отставку.

