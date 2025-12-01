В Кремле пока не стали связывать скандал на Украине и переговоры
Пока рано говорить об изменении отношения Киева к переговорам, заявил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пока рано говорить о том, что киевские власти стали более договороспособные. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос URA.RU о том, становится ли Украина более ориентированной на заключение соглашения после коррупционного скандала.
«Пока не могу ответить на этот вопрос», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.
Во Флориде 30 ноября прошли переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио с украинской делегацией. После них американских лидер Дональд Трамп сообщил журналистам, что коррупция стала проблемой для Украины в переговорах по завершению конфликта. На фоне коррупционного скандала 28 ноября прошли обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, вечером того же дня он подал в отставку.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
