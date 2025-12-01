В Кремле пока не стали связывать скандал на Украине и переговоры

Пока рано говорить об изменении отношения Киева к переговорам, заявил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пока рано говорить о том, что киевские власти стали более договороспособные. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос URA.RU о том, становится ли Украина более ориентированной на заключение соглашения после коррупционного скандала.

«Пока не могу ответить на этот вопрос», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.