Россия отреагировала на атаку ВСУ по казахстанскому КТК
Дмитрий Песков пояснило, что не знаком с результатами обследования ударов по КТК со стороны Украины
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг удара ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму, который произошел на днях. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это та практика, которая уже традиционно проводится украинскими силами.
«Мне неизвестно что ведется расследование. Но очевидный факт, что это была за атака. атаки урк дронов на объекты критической инфраструктуры — это практика которая продолжается. Случаются такие моменты когда по тем или иным причинам объектам критической инфраструктуры наносится ущерб», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
На днях в акватории порта Новороссийск были атакованы объекты морской инфраструктуры КТК. Часть оборудования была серьезно повреждена. В связи с происшествием Казахстан экстренно переправил поставки нефти.
