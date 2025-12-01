Россия и Саудовская Аравия договорились об отмене виз
01 декабря 2025 в 13:53
Между Россией и Саудовской Аравией заключено межправительственное соглашение. Оно предусматривает отмену визовых требований для обладателей всех видов паспортов обеих стран. Об этом сообщает РИА Новости
