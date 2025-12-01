В Кремле уточнили сроки начала переговоров с Уиткоффом
Переговоры с Уиткоффом пройдут в Москве, во второй половине дня 2 декабря, заявил Песков
В Москве, 2 декабря, во второй половине дня ожидается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву для участия в переговорном процессе. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Ранее после переговоров американской и украинской делегаций во Флориде, которые состоялись 30 ноября, к прессе с заявлением вышел госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что несмотря на прошедшую в Майами встречу, процесс по украинскому урегулированию сейчас сталкивается с определенными сложностями. По словам Рубио, Россия должна стать частью уравнения. С этой целью в Москву отправится Уиткофф. Визит спецпосланника американского лидера косвенно подтвердил сам Трамп.
«[Переговоры с Уиткоффом планируются завтра] во второй половине дня», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Однако более детальной информации представитель Кремля не привел. По его словам, состав делегации станет известен позже.
