Раненый боец ВС РФ десятки километров нес на руках парализованную женщину
Боец 30 км нес на руках спасенную женщину в ДНР
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Раненый боец спас парализованную женщину и её дочь из-под завалов в Отрадном Днепропетровской области. После минометного обстрела и полученного ранения он эвакуировал обеих в своё укрытие и полтора месяца ухаживал за ними.
«Наш боец попал под минометный обстрел, получил ранение. В таком состоянии он эвакуировал из-под завалов к себе в блиндаж пенсионерку и ее дочь», — рассказал советник главы ДНР в интерью с ТАСС. Пожилая женщина была полностью парализована, что делало спасение особенно сложным.
После продолжительного ухода за спасенными боец организовал их безопасную эвакуацию в тыл. Этот случай стал примером героизма и человечности в экстремальных условиях боевых действий.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.