Раненый боец ВС РФ десятки километров нес на руках парализованную женщину

Раненый боец спас парализованную женщину и её дочь из-под завалов в Отрадном Днепропетровской области. После минометного обстрела и полученного ранения он эвакуировал обеих в своё укрытие и полтора месяца ухаживал за ними.

«Наш боец попал под минометный обстрел, получил ранение. В таком состоянии он эвакуировал из-под завалов к себе в блиндаж пенсионерку и ее дочь», — рассказал советник главы ДНР в интерью с ТАСС. Пожилая женщина была полностью парализована, что делало спасение особенно сложным.