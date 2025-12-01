В Кремле ответили на вопрос о влиянии увольнения Ермака на ход переговоров
По словам Пескова, дальнейшие события по переговорам покажут, насколько сильно на это событие повлияла отставка Ермака
Дальнеший ход переговоров по украинскому урегулированию покажет, насколько сильно на них сказалось увольнение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Посмотрим. Практика покажет», — сказал Песков, слова которого приводит корреспондент URA.RU.
В доме Ермака 28 ноября прошли обыски, связанные с расследованием коррупционного скандала, который в том же месяце разгорелся в стране. Их провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого Зеленский отправил Ермака в отставку.
Позже уже на тот момент бывший глава офиса президента Украины поделился, что собирается уехать на фронт. Об этом он рассказал в интервью New York Post. В разговоре с журналистами Ермак заявил, что он честный и порядочный человек, и не хочет создавать проблем для Зеленского. Также выяснилось, что в высшие украинские чиновники создали тайный чат, где обсуждали отставку Ермака.
