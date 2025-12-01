В Кремле ответили на вопрос о влиянии увольнения Ермака на ход переговоров

В доме Ермака 28 ноября прошли обыски, связанные с расследованием коррупционного скандала, который в том же месяце разгорелся в стране. Их провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого Зеленский отправил Ермака в отставку.

Позже уже на тот момент бывший глава офиса президента Украины поделился, что собирается уехать на фронт. Об этом он рассказал в интервью New York Post. В разговоре с журналистами Ермак заявил, что он честный и порядочный человек, и не хочет создавать проблем для Зеленского. Также выяснилось, что в высшие украинские чиновники создали тайный чат, где обсуждали отставку Ермака.