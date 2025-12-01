Логотип РИА URA.RU
Политика

В Кремле ответили на вопрос о влиянии увольнения Ермака на ход переговоров

Песков: практика покажет, повлияет ли отставка Ермака на ход переговоров
01 декабря 2025 в 14:34
По словам Пескова, дальнейшие события по переговорам покажут, насколько сильно на это событие повлияла отставка Ермака

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Дальнеший ход переговоров по украинскому урегулированию покажет, насколько сильно на них сказалось увольнение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Посмотрим. Практика покажет», — сказал Песков, слова которого приводит корреспондент URA.RU.

В доме Ермака 28 ноября прошли обыски, связанные с расследованием коррупционного скандала, который в том же месяце разгорелся в стране. Их провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого Зеленский отправил Ермака в отставку.

Позже уже на тот момент бывший глава офиса президента Украины поделился, что собирается уехать на фронт. Об этом он рассказал в интервью New York Post. В разговоре с журналистами Ермак заявил, что он честный и порядочный человек, и не хочет создавать проблем для Зеленского. Также выяснилось, что в высшие украинские чиновники создали тайный чат, где обсуждали отставку Ермака.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

