Ермак устроил получасовой скандал Зеленскому из-за своей отставки

По данным украинского СМИ, Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил Владимиру Зеленскому получасовую истерику. Конфликт сопровождался оскорблениями, упреками и обвинениями в адрес президента Украины. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Глава офиса, когда его попросили написать заявление, устроил... [Зеленскому] форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями», — говорится в сообщении. Его приводит издание «Украинская правда». По данным источников, с требованием уволить Ермака ранее выступали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель главы офиса Олег Татаров.

В доме Ермака 28 ноября прошли обыски, связанные с расследованием коррупционного скандала, который в том же месяце разгорелся в стране. Их провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого Зеленский отправил Ермака в отставку.

Продолжение после рекламы