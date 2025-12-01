Логотип РИА URA.RU
Ермак устроил получасовой скандал Зеленскому из-за своей отставки

Ермак устроил получасовой скандал Зеленскому из-за темы отставки
01 декабря 2025 в 13:47
По данным украинского СМИ, Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику

По данным украинского СМИ, Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику

Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил Владимиру Зеленскому получасовую истерику. Конфликт сопровождался оскорблениями, упреками и обвинениями в адрес президента Украины. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Глава офиса, когда его попросили написать заявление, устроил... [Зеленскому] форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями», — говорится в сообщении. Его приводит издание «Украинская правда». По данным источников, с требованием уволить Ермака ранее выступали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель главы офиса Олег Татаров.

В доме Ермака 28 ноября прошли обыски, связанные с расследованием коррупционного скандала, который в том же месяце разгорелся в стране. Их провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого Зеленский отправил Ермака в отставку.

Позже уже на тот момент бывший глава офиса президента Украины поделился, что собирается уехать на фронт. Об этом он рассказал в интервью New York Post. В разговоре с журналистами Ермак заявил, что он честный и порядочный человек, и не хочет создавать проблем для Зеленского. Также выяснилось, что в высшие украинские чиновники создали тайный чат, где обсуждали отставку Ермака.

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Комментарии (1)
