В Кремле рассказали о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику Глебу

В Кремле рассказали о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику Глебу
01 декабря 2025 в 14:25
Песков рассказал, что во время звонка Путин выразил пострадавшему мальчику слова сочувствия

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин высказал десятилетнему Глебу Бровару, лишившемуся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, слова сочувствия. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

СК России 12 ноября проинформировал о происшествии в Красногорске. Десятилетний Глеб поднял с земли взрывное устройство, которое было замаскировано под подарочную упаковку с десятирублевой купюрой. По данным СК, самодельное взрывное устройство (СВУ) содержало мелкие гвозди. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, в результате инцидента мальчик получил серьезные травмы, врачи были вынуждены частично ампутировать ему пальцы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.

«Искренее президент хотел высказать мальчику слова сочувтвия. Это было искренне чувство президента, которое было, наверное, взаимно. Мальчик обрдаовался [поддержке от Путина]», — сказал Песков, слова которого приводит корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля также подчеркнул, что данная ситуация требует особого контроля со стороны общественности. Особую бдительность Песков рекомендовал проявить детям.

