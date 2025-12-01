Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

В Тюмени в ближайшие годы не расширят важную дорогу

В Тюмени не расширят Велижанский тракт до 2028 года
01 декабря 2025 в 15:35
При этом планируют расширить Ирбитский, Салаирский и Старотобольский тракты

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Тюмени не планируют расширять Велижанский тракт. Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства региона, на ближайшие годы в проекте бюджета не заложены средства на проведение работ.

«Проектом бюджета на 2026-2028 годы реконструкция Велижанского тракта (автомобильная дорога „Тюмень — Нижняя Тавда“) не запланирована», — прокомментировали в ГУС. При этом будут расширять Ирбитский, Салаирский и Старотобольский тракты.

Ранее URA.RU писало, что на Велижанском тракте появится технопарк, где разместят завод по производству пеностекольного утеплителя и домостроительный комбинат. В будущем на территории также появятся цех малых архитектурных форм, производственные мощности для спортивного инвентаря и складской комплекс. 

