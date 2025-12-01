В Тюмени в ближайшие годы не расширят важную дорогу
При этом планируют расширить Ирбитский, Салаирский и Старотобольский тракты
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
В Тюмени не планируют расширять Велижанский тракт. Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства региона, на ближайшие годы в проекте бюджета не заложены средства на проведение работ.
«Проектом бюджета на 2026-2028 годы реконструкция Велижанского тракта (автомобильная дорога „Тюмень — Нижняя Тавда“) не запланирована», — прокомментировали в ГУС. При этом будут расширять Ирбитский, Салаирский и Старотобольский тракты.
Ранее URA.RU писало, что на Велижанском тракте появится технопарк, где разместят завод по производству пеностекольного утеплителя и домостроительный комбинат. В будущем на территории также появятся цех малых архитектурных форм, производственные мощности для спортивного инвентаря и складской комплекс.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!