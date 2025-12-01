После повышения утильсбора в Тюменской области подорожали машины

Некоторые машины подорожали на сотни тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Тюменской области начали массово поднимать цены на б/у автомобили с мощностью двигателей свыше 160 л.с. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин. Он уточнил, что рост стоимости машин начался 1 декабря — в тот же день, когда вступили в силу новые коэффициенты расчета утилизационного сбора.

«Тенденцию по росту цен можно четко отследить по объявлениям о продаже автомобилей, которые размещены на бесплатных онлайн-площадках. В некоторых случаях, продавцы увеличиваются стоимость своих машин на 600 000 — 700 000 рублей. Так что авторынок Тюмени на повышение утильсбора отреагировал, можно сказать, мгновенно», — пояснил автоэксперт агентству.

С 1 декабря льготные тарифы в размере 3,4–5,2 тысячи рублей начали действовать исключительно для автомобилей с мощностью двигателей до 160 лошадиных сил. Для более сильных моторов начали применять коммерческие ставки. Размер которых в некоторых случаях превышает несколько миллионов рублей. Изначально планировалось, что эти нормы вступят в силу 1 ноября.

