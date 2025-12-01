Улицу в Тюмени хотят назвать в честь военного родом из Чехии

Военный посмертно был награжден орденом Мужества Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени одну из улиц в Березняках предложили назвать в честь погибшего на СВО военного — Павла Малецкого. Мужчина родился в Праге (Чехия), в семь лет переехал в Россию, а затем отучился на десантника в Тюменском высшем военно-командном училище. Информация представлена мэрией города.

«На очередном заседании будет рассматриваться предложение от председателя Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск „Союз десантников“ о присвоении безымянной улицы в микрорайоне „Березняковский“ имени Малецкого Павла Александровича — участника специальной военной операции. Он посмертно награжден орденами Мужества, медалью „За заслуги перед Отечеством“ второй степени», — рассказали в мэрии.

Павел Малецкий родился 30 августа 1985 года в Праге. Его отец был офицером, которого в 1992 году перевели в город Муром Владимирской области. Там же Павел пошел в школу и проходил добровольную допризывную подготовку. А после — в 2002 году, он поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище на десантный факультет. После был назначен командиром взвода в родном училище, а позже — курсовым офицером.

В зону СВО Малецкий был направлен в сентябре 2023 года. С осени 2024 года части его дивизии перебросили в Курскую область.