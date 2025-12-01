В Тюмени выпадет снег
В Тюмени 3 декабря ожидается снег
01 декабря 2025 в 15:47
Учитывая температуру воздуха выпавший снег быстро превратится в грязь
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени в среду 3 декабря ожидается снег. Осадки начнутся после обеда. Такой прогноз дает метеосервис Ventusky.
«Тюмень, 3 декабря. Осадки, снег. Начало — 14:00», — следует из данных сервиса.
Снегопад продлится минимум до 20:00. Температура воздуха ожидается в районе +1 градуса.
