Пристав забрал у тюменки все деньги на жизнь

В Тюменской области пристава наказали за незаконное взыскание
01 декабря 2025 в 14:28
Женщина осталась без зарплаты

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Казаснком районе (Тюменская область) судебный пристав не дал тюменке время на закрытие долга перед банком и взыскал все деньги, которые были у женщины на жизнь. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«Женщина задолжала банку выплату по кредиту. Судебный пристав постановил взыскать деньги со счетов тюменки, не предоставив ей срок для добровольного исполнения постановления. В итоге у женщины сняли всю зарплату, не оставив ей средств на существование», — рассказали в прокуратуре.

После жалобы женщины в надзорное ведомство деньги — 31 000 рублей, ей вернули. А виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени судебные приставы пришли к должнику-риелтору под видом покупателей жилья. Мужчина был должен 700 000 рублей.

