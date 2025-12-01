Пристав забрал у тюменки все деньги на жизнь

Женщина осталась без зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Казаснком районе (Тюменская область) судебный пристав не дал тюменке время на закрытие долга перед банком и взыскал все деньги, которые были у женщины на жизнь. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«Женщина задолжала банку выплату по кредиту. Судебный пристав постановил взыскать деньги со счетов тюменки, не предоставив ей срок для добровольного исполнения постановления. В итоге у женщины сняли всю зарплату, не оставив ей средств на существование», — рассказали в прокуратуре.

После жалобы женщины в надзорное ведомство деньги — 31 000 рублей, ей вернули. А виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

