Тюменец забил своего пасынка газовым ключом
От удара инструментом мужчина умер на месте происшествия
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Заводоуковска убил своего пасынка в пылу ссоры. Орудием стал газовый ключ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
«В одной из квартир в Заводоуковске в очередной раз произошел пьяный конфликт между 69-летним мужчиной и его 46-летним пасынком. Обвиняемый взял металлический газовый ключ и нанес им удар по голове оппоненту. Мужчина скончался на месте», — рассказали следователи.
Обвиняемый находится под арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
