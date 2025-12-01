Тюменец забил своего пасынка газовым ключом

От удара инструментом мужчина умер на месте происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Заводоуковска убил своего пасынка в пылу ссоры. Орудием стал газовый ключ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«В одной из квартир в Заводоуковске в очередной раз произошел пьяный конфликт между 69-летним мужчиной и его 46-летним пасынком. Обвиняемый взял металлический газовый ключ и нанес им удар по голове оппоненту. Мужчина скончался на месте», — рассказали следователи.

Обвиняемый находится под арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.