В Тюменской области будущих гаишников будут воспитывать со школы
В будущем ребят будут ждать в профильных вузах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюменской области открыт первый специализированный класс Госавтоинспекции на базе Нижнетавдинской школы. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве. Детей будут готовить к поступлению в профильные вузы МВД.
«Учениками профильного класса стали ребята из 5 „Д“. Школьники будут углубленно изучать ПДД, основы права, а в будущем — основы вождения автомобилей. После они смогут стать студентами профильных вузов МВД и поступить на службу в Госавтоинспекцию», — рассказали в ведомстве.
Учеников ждет и ряд внешкольных мероприятий. Они будут участвовать в рейдах и дежурствах вместе с инспекторами ДПС, а также проводить профилактическую работу среди своих сверстников.
