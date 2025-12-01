Логотип РИА URA.RU
Общество

Образование

В Тюменской области будущих гаишников будут воспитывать со школы

В Тюменской области открыли первый специализированный класс Госавтоинспекции
01 декабря 2025 в 15:56
В будущем ребят будут ждать в профильных вузах

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области открыт первый специализированный класс Госавтоинспекции на базе Нижнетавдинской школы. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве. Детей будут готовить к поступлению в профильные вузы МВД.

«Учениками профильного класса стали ребята из 5 „Д“. Школьники будут углубленно изучать ПДД, основы права, а в будущем — основы вождения автомобилей. После они смогут стать студентами профильных вузов МВД и поступить на службу в Госавтоинспекцию», — рассказали в ведомстве.

Учеников ждет и ряд внешкольных мероприятий. Они будут участвовать в рейдах и дежурствах вместе с инспекторами ДПС, а также проводить профилактическую работу среди своих сверстников.

