Губернатор ХМАО утвердил нового главного кадровика в должности
Дмитрий Осипов назначен директором депгосслужбы ХМАО
Фото: Елена Хабарова @ URA.RU
Новым директором депгосслужбы ХМАО назначен Дмитрий Осипов. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил его в должности.
«На должность директора департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры с 1 декабря назначен Дмитрий Александрович Осипов. Рассчитываю на опыт и профессионализм Дмитрия Александровича, пожелал успехов в работе», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Бывший вице-спикер Тюменской гордумы сменил на этой должности ставленника бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова — Александра Деменко. Осипов вступил в должность с 1 декабря. Инсайд URA.RU подтвердился.
