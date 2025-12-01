Логотип РИА URA.RU
Политика

Губернатор ХМАО утвердил нового главного кадровика в должности

01 декабря 2025 в 15:47
Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

Новым директором депгосслужбы ХМАО назначен Дмитрий Осипов. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил его в должности.

«На должность директора департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры с 1 декабря назначен Дмитрий Александрович Осипов. Рассчитываю на опыт и профессионализм Дмитрия Александровича, пожелал успехов в работе», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Бывший вице-спикер Тюменской гордумы сменил на этой должности ставленника бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова — Александра Деменко. Осипов вступил в должность с 1 декабря. Инсайд URA.RU подтвердился.

