Сын влиятельного депутата ГД пойдет в Тюменскую облдуму на выборах-2026
Николай Ремезков может побороться за мандат в Тюменской облдуме
Фото: URA.RU
Сын депутата Госдумы Александра Ремезкова — Николай — может пойти в Тюменскую облдуму на выборах-2026. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, близких к заксобранию.
«Ему может достаться мандат справедливоросса Александра Чепика. Насколько мне известно, он планирует продолжить карьеру в Сочи», — сообщил инсайдер агентства.
Николай Ремезков в 2023 году избрался в гордуму Тюмени от «Справедливой России». Его отец является одним из самых богатых депутатов Госдумы, задекларировав в 2022 году доход в 120 млн рублей. Николай Ремезков сказал корреспонденту URA.RU, что в партии еще не приняли решения по кандидату в заксобрание.
В сентябре 2025 года депутат Александр Чепик участвовал в выборах в Горсобрание Сочи. Он баллотировался от «Новых людей». По итогам выборов проиграл.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!