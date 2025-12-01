Сын влиятельного депутата ГД пойдет в Тюменскую облдуму на выборах-2026

Николай Ремезков может побороться за мандат в Тюменской облдуме Фото: URA.RU

Сын депутата Госдумы Александра Ремезкова — Николай — может пойти в Тюменскую облдуму на выборах-2026. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, близких к заксобранию.

«Ему может достаться мандат справедливоросса Александра Чепика. Насколько мне известно, он планирует продолжить карьеру в Сочи», — сообщил инсайдер агентства.

Николай Ремезков в 2023 году избрался в гордуму Тюмени от «Справедливой России». Его отец является одним из самых богатых депутатов Госдумы, задекларировав в 2022 году доход в 120 млн рублей. Николай Ремезков сказал корреспонденту URA.RU, что в партии еще не приняли решения по кандидату в заксобрание.

