В Тюмени заключили важное для бизнеса соглашение
Соглашение поможет предпринимателям получать займы на свое дело
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Фонд развития промышленности РФ и Инвестиционное агентство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве. Оно поможет расширить возможности финансирования предпринимателей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Партнерство направлено на расширение финансирования для предпринимателей, формирование комфортных условий для ведения бизнеса в Тюменской области. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам привлечения займов Фонда», — рассказали в инфоцентре.
Фонд стал новым партнером области в рамках программы Гарантийного фонда. В нем уже участвуют 18 банков, Фонд финансирования предпринимательства АО «ТАЛК Лизинг».
Как отметили в инфоцентре, по состоянию на 1 декабря субъектам малого и среднего бизнеса уже предоставлено 103 поручительства на сумму более 530 миллионов рублей. Это позволило им получить кредиты на 1,6 млрд рублей. Для получения этого вида поддержки ИП могут просто обратиться в банк, с которым заключено соглашение.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!