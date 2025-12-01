В Тюмени заключили важное для бизнеса соглашение

Соглашение поможет предпринимателям получать займы на свое дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фонд развития промышленности РФ и Инвестиционное агентство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве. Оно поможет расширить возможности финансирования предпринимателей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Партнерство направлено на расширение финансирования для предпринимателей, формирование комфортных условий для ведения бизнеса в Тюменской области. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам привлечения займов Фонда», — рассказали в инфоцентре.

Фонд стал новым партнером области в рамках программы Гарантийного фонда. В нем уже участвуют 18 банков, Фонд финансирования предпринимательства АО «ТАЛК Лизинг».

