Какие ярмарки пройдут в Тюмени до конца года

В Тюмени до конца года пройдет несколько продовольственных ярмарок. На них горожане смогут закупиться фермерскими продуктами, товарами местного производства, а также деликатесами к новогоднему столу. Расписание рыночных базаров, — в материале URA.RU.

В первые выходные декабря с 5 по 7 число в Тюмени пройдет фестиваль дизайнеров «Иголка Маркет». Посетителей ждет живая музыка, фотозоны, мастер-классы, фудкорт и анимация для детей. Для покупателей будет организована ярмарка подарков, представлены продукты от местных производителей, детские товары, предметы быта и интерьера от локальных мастеров. Вход на мероприятие — свободный.

С 9 по 14 декабря состоится ярмарка-продажа товаров народного потребления. В эти же даты пройдет и выставка меда. Ассортимент представлен как местными производителями, так и продуктами из соседних регионов.

