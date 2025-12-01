Логотип РИА URA.RU
Какие ярмарки пройдут в Тюмени до конца года

В декабре в Тюмени пройдут предновогодние ярмарки
01 декабря 2025 в 14:37
На ярмарках будут представлены праздничные товары и продукты к новогоднему столу

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени до конца года пройдет несколько продовольственных ярмарок. На них горожане смогут закупиться фермерскими продуктами, товарами местного производства, а также деликатесами к новогоднему столу. Расписание рыночных базаров, — в материале URA.RU.

В первые выходные декабря с 5 по 7 число в Тюмени пройдет фестиваль дизайнеров «Иголка Маркет». Посетителей ждет живая музыка, фотозоны, мастер-классы, фудкорт и анимация для детей. Для покупателей будет организована ярмарка подарков, представлены продукты от местных производителей, детские товары, предметы быта и интерьера от локальных мастеров. Вход на мероприятие — свободный.

С 9 по 14 декабря состоится ярмарка-продажа товаров народного потребления. В эти же даты пройдет и выставка меда. Ассортимент представлен как местными производителями, так и продуктами из соседних регионов. 

Новогодняя ярмарка пройдет в Тюмени с 17 по 30 декабря. В эти дни горожане смогут приобрести продукты к праздничному столу, елочные украшения, пиротехнику, карнавальные костюмы и товары для дома.

