Какие ярмарки пройдут в Тюмени до конца года
На ярмарках будут представлены праздничные товары и продукты к новогоднему столу
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Тюмени до конца года пройдет несколько продовольственных ярмарок. На них горожане смогут закупиться фермерскими продуктами, товарами местного производства, а также деликатесами к новогоднему столу. Расписание рыночных базаров, — в материале URA.RU.
В первые выходные декабря с 5 по 7 число в Тюмени пройдет фестиваль дизайнеров «Иголка Маркет». Посетителей ждет живая музыка, фотозоны, мастер-классы, фудкорт и анимация для детей. Для покупателей будет организована ярмарка подарков, представлены продукты от местных производителей, детские товары, предметы быта и интерьера от локальных мастеров. Вход на мероприятие — свободный.
С 9 по 14 декабря состоится ярмарка-продажа товаров народного потребления. В эти же даты пройдет и выставка меда. Ассортимент представлен как местными производителями, так и продуктами из соседних регионов.
Новогодняя ярмарка пройдет в Тюмени с 17 по 30 декабря. В эти дни горожане смогут приобрести продукты к праздничному столу, елочные украшения, пиротехнику, карнавальные костюмы и товары для дома.
