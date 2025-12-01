Логотип РИА URA.RU
Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан Китая в РФ

Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР на 30 дней
01 декабря 2025 в 12:32
Указ президента РФ будет действовать до 14 сентября 2026 года

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который позволит гражданам Китая въезжать в Россию без виз до 14 сентября 2026 года включительно. Жители Поднебесной смогут приехать в РФ без оформления виз на туристические и деловые поездки. Об этом следует из текста официального документа.

«Установить, что до 14 сентября 2026 г. включительно с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом», — сказано в тексте указа. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

Пресс-секретарь МИД КНР Го Цзякунь ранее сообщал о введении временного безвизового режима для граждан России. В соответствии с объявлением, с 00:00 15 сентября 2025 года (по пекинскому времени) до 24:00 14 сентября 2026 года россияне, имеющие действующие заграничные паспорта, смогут въезжать в Китай без оформления визы, передает RT.

