Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан Китая в РФ

Указ президента РФ будет действовать до 14 сентября 2026 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который позволит гражданам Китая въезжать в Россию без виз до 14 сентября 2026 года включительно. Жители Поднебесной смогут приехать в РФ без оформления виз на туристические и деловые поездки. Об этом следует из текста официального документа.

«Установить, что до 14 сентября 2026 г. включительно с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом», — сказано в тексте указа. Он опубликован на официальном портале правовых актов.