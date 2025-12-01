Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Культура

Пермский театр оперы и балета в марте представит премьеру балета «Жизель» (12+)

01 декабря 2025 в 14:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пермский театр оперы и балета раскрыл афишу марта

Пермский театр оперы и балета раскрыл афишу марта

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский театр оперы и балета раскрыл афишу на первый месяц весны. В марте зрители смогут увидеть на сцене премьеру — «Жизель» (12+) в версии руководителя балетной труппы Алексея Мирошниченко.

«„Жизель“ вернется на пермскую сцену в особом формате: к столетию труппы Алексей Мирошниченко подготовит собственную версию легендарного балета Адана. Она будет основана на оригинальной редакции партитуры, куда войдут фрагменты музыки, ранее никогда не звучавшие в России», — рассказали URA.RU в театре.

Новая версия «Жизели» ставится в театре не случайно. Именно с постановки этого спектакля в 1926 году началась биография балетной труппы Пермского городского театра.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал