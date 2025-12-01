Пермский театр оперы и балета в марте представит премьеру балета «Жизель» (12+)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский театр оперы и балета раскрыл афишу на первый месяц весны. В марте зрители смогут увидеть на сцене премьеру — «Жизель» (12+) в версии руководителя балетной труппы Алексея Мирошниченко.
«„Жизель“ вернется на пермскую сцену в особом формате: к столетию труппы Алексей Мирошниченко подготовит собственную версию легендарного балета Адана. Она будет основана на оригинальной редакции партитуры, куда войдут фрагменты музыки, ранее никогда не звучавшие в России», — рассказали URA.RU в театре.
Новая версия «Жизели» ставится в театре не случайно. Именно с постановки этого спектакля в 1926 году началась биография балетной труппы Пермского городского театра.
