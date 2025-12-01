Пермский театр оперы и балета в марте представит премьеру балета «Жизель» (12+)

Пермский театр оперы и балета раскрыл афишу марта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский театр оперы и балета раскрыл афишу на первый месяц весны. В марте зрители смогут увидеть на сцене премьеру — «Жизель» (12+) в версии руководителя балетной труппы Алексея Мирошниченко.

«„Жизель“ вернется на пермскую сцену в особом формате: к столетию труппы Алексей Мирошниченко подготовит собственную версию легендарного балета Адана. Она будет основана на оригинальной редакции партитуры, куда войдут фрагменты музыки, ранее никогда не звучавшие в России», — рассказали URA.RU в театре.