Родные пропавшей в Перми 17-летней Вики Голубцовой нашли записку
К поиску пропавшей подключат водолазов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Перми на берегу реки в микрорайоне Гайва найдены личные вещи пропавшей 17-летней Виктории Голубцовой. Поиски девушки идут третьи сутки. По информации СМИ, родные пропавшей обнаружили записку, ее содержание правоохранительные органы не раскрывают.
«В микрорайоне Гайва на берегу реки найдена сумочка Виктории Голубцовой. Внутри — телефон и ключи от дома. Родные девушки обнаружили записку, которую перед уходом из дома оставила Вика», — пишет «КП-Пермь». В пресс-службе следственного управления СК по Прикамью URA.RU сообщили, что в ведомстве не обладают указанной информацией, поисковые мероприятия продолжаются.
Пермячка вечером 27 ноября вышла из дома на улице Кабельщиков на прогулку и не вернулась. Последний раз ее видели вечером того же дня у школы №24, на улице Репина. Девушка учится на втором курсе в колледже на Гайве и проживает вместе со своей мамой. Родные и близкие пермячки характеризуют ее как «домашнюю, тихую и спокойную», и отмечают, что ранее она никогда не пропадала из дома. Недавно Вика пережила расставание с молодым человеком и тяжело переносила эту ситуацию. «Последний месяц она была сама не своя», — рассказали «КП-Пермь» родственники пропавшей.
Поиском девушки занимаются полиция и волонтеры. Сегодня правоохранительные органы намерены подключить к поисковым мероприятиям водолазов, они будут обследовать водоем в микрорайоне Гайва.
