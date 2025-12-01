Родные пропавшей в Перми 17-летней Вики Голубцовой нашли записку

Пермячка вечером 27 ноября вышла из дома на улице Кабельщиков на прогулку и не вернулась. Последний раз ее видели вечером того же дня у школы №24, на улице Репина. Девушка учится на втором курсе в колледже на Гайве и проживает вместе со своей мамой. Родные и близкие пермячки характеризуют ее как «домашнюю, тихую и спокойную», и отмечают, что ранее она никогда не пропадала из дома. Недавно Вика пережила расставание с молодым человеком и тяжело переносила эту ситуацию. «Последний месяц она была сама не своя», — рассказали «КП-Пермь» родственники пропавшей.