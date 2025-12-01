В центре Перми хотят построить новый сквер

Его хотят разместить на пересечении с улицей Сибирской Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми на пересечении улиц Пермской, 60 и Сибирской планируется обустроить новый сквер. В МКУ «Пермблагоустройство» сообщили, что проект сквера находится на стадии разработки.

«В настоящее время на обозначенном участке размещена автостоянка. До 2023 года на этом месте стоял двухэтажный дом, возведенный в 1917 году. После того как здание признали аварийным, его снесли», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».