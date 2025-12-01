Логотип РИА URA.RU
Кремль отреагировал на атаки на нефтяные танкеры со стороны Украины

01 декабря 2025 в 14:37
Нападение Украины на судна, связанные с Турцией - вопиющее нарушение, уточнил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что атаки на танкеры со стороны ВСУ в Черном море — это вопиющий случай, который демонстрирует сущность киевского режима.

«Тем более посягательство на суверенитет Турецкой Республики и собственность владельцев этих судов лишний раз показывает суть киевского режима», — заявил пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц-колла. Он также отметил, что подобные нападения, в том числе в территориальных водах Турции, имеют большое значение и могут оказать влияние на дальнейшие переговоры. В Кремле в целом обзачили ситуацию как серьезную. 

