Кремль отреагировал на атаки на нефтяные танкеры со стороны Украины
Нападение Украины на судна, связанные с Турцией - вопиющее нарушение, уточнил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что атаки на танкеры со стороны ВСУ в Черном море — это вопиющий случай, который демонстрирует сущность киевского режима.
«Тем более посягательство на суверенитет Турецкой Республики и собственность владельцев этих судов лишний раз показывает суть киевского режима», — заявил пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц-колла. Он также отметил, что подобные нападения, в том числе в территориальных водах Турции, имеют большое значение и могут оказать влияние на дальнейшие переговоры. В Кремле в целом обзачили ситуацию как серьезную.
