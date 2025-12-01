В Кремле прокомментировали якобы жесткое письмо Путину с критикой СВО от Козака

По словам Пескова, в Кремле ничего не знают о якобы направленном письме Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле нет информации о письме бывшего замруководителя администрации президента (АП) Дмитрия Козака Владимиру Путину с «жесткой» критикой специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Ничего не известно», — цитирует RTVI Пескова. По данным издания, о том, что Козак, уходя в отставку, написал личное письмо Путину, 28 ноября сообщило «Агентство» (находится в реестре иноагентов Минюста РФ) со ссылкой на якобы источники среди знакомых бывшего чиновника. Один из собеседников утверждал, что в обращении бывший замглавы АП раскритиковал СВО.