В Кремле прокомментировали якобы жесткое письмо Путину с критикой СВО от Козака
По словам Пескова, в Кремле ничего не знают о якобы направленном письме
В Кремле нет информации о письме бывшего замруководителя администрации президента (АП) Дмитрия Козака Владимиру Путину с «жесткой» критикой специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет. Ничего не известно», — цитирует RTVI Пескова. По данным издания, о том, что Козак, уходя в отставку, написал личное письмо Путину, 28 ноября сообщило «Агентство» (находится в реестре иноагентов Минюста РФ) со ссылкой на якобы источники среди знакомых бывшего чиновника. Один из собеседников утверждал, что в обращении бывший замглавы АП раскритиковал СВО.
В сентябре стало известно, что Козак подал в отставку по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Приказ б отстранении от должности подписал президент Путин. О том, что известно о бывшем замглавы АП — в материале URA.RU.
