Во Франции поставили Макрона на место после слов Путина
Французский политик Филиппо высмеял Макрона после слов Путина о Европе
Фото: Официальный сайт Европарламента
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после заявления президента России Владимира Путина об отсутствии угрозы для Европы со стороны России. Политик отреагировал на слова российского лидера, назвавшего подобные утверждения смешными.
«Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!» — написал Филиппо в соцсети X, комментируя речь Путина. Его слова передает РИА Новости. Ранее российский президент заявил, что заявления европейских лидеров о российской угрозе либо обслуживают интересы ВПК, либо являются попыткой поднять рейтинги.
В Москве неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. В МИД подчеркивали, что российская сторона готова к переговорам с военно-политическим блоком, однако настаивает на соблюдении принципа равноправия, а также требует от западных стран прекратить действия, способствующие росту военного напряжения на континенте.
