В РАН рассказали, сколько россиян заражены ВИЧ
В России каждый сотый взрослый человек заражен ВИЧ, заявил Академик РАН Покровский
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Более 1,2 миллиона человек в России живут с диагностированным ВИЧ, при этом каждый сотый взрослый в возрасте от 15 до 50 лет заражен этим вирусом. Об этом заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора академик Российская академия наук (РАН) Вадим Покровский.
«В нашей стране, если брать только взрослых людей от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый заражен вирусом», — сказал Покровский на пресс-конференции в Москве. Он подчеркнул, что эпидемия не прекратилась, а риски заражения остаются очень высокими.
По данным эксперта, современные методы лечения позволяют продлить жизнь инфицированных, что приводит к росту общего числа людей, живущих с ВИЧ. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение числа инфицированных в мире на 1,4 миллиона человек в текущем году.
