Песков рассказал о будущих встречах Путина
Песков назвал график Путина на ближайшие дни перегруженным
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
График президента РФ Владимира Путина на ближайшие дни будет перегруженным, а неделя — сложной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«График совсем перегруженный. Неделя будет сложной», — заявил представитель Кремля, слова которого приводит корреспондент URA.RU.
Песков также отметил, что у главы российского государства запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Она пройдет во второй половине недели.
