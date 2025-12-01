Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Песков рассказал о будущих встречах Путина

Песков: Путин и Моди встретятся во второй половине недели
01 декабря 2025 в 14:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков назвал график Путина на ближайшие дни перегруженным

Песков назвал график Путина на ближайшие дни перегруженным

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

График президента РФ Владимира Путина на ближайшие дни будет перегруженным, а неделя — сложной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«График совсем перегруженный. Неделя будет сложной», — заявил представитель Кремля, слова которого приводит корреспондент URA.RU.

Песков также отметил, что у главы российского государства запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Она пройдет во второй половине недели.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал