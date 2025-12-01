«Залили в бетон»: останки «друга» Дурова и его жены нашли в ОАЭ
Останки супругов нашли еще в ноябре
В ОАЭ нашли останки российского криптотрейдера Романа Новак и его супруги Анны. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Их залили в бетон. Останки нашли еще в ноябре», — пишет «КП-Петербург». Последний раз Новак выходил на связь в октябре.
В ОАЭ были убиты российский криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна. Как сообщают различные паблики и telegram-каналы, их похитили с требованием выкупа, а смерть стала трагическим исходом этого преступления. Новак заявлял, что дружит с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Что известно об убитом — в материале URA.RU.
