«Залили в бетон»: останки «друга» Дурова и его жены нашли в ОАЭ

В ОАЭ нашли останки российского криптотрейдера Романа Новак и его супруги Анны. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Их залили в бетон. Останки нашли еще в ноябре», — пишет « КП-Петербург ». Последний раз Новак выходил на связь в октябре.

В ОАЭ были убиты российский криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна. Как сообщают различные паблики и telegram-каналы, их похитили с требованием выкупа, а смерть стала трагическим исходом этого преступления. Новак заявлял, что дружит с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Что известно об убитом — в материале URA.RU.