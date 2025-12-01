В 2026 году прожиточный минимум в ЯНАО составит 25 946 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января 2026 года на Ямале будет изменена величина прожиточного минимума. Для разных категорий ямальцйев сумма будет отличаться.

Прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО установлен в пределах 25 946 рублей. Для трудоспособного населения — 28 281 рубль. Для пенсионеров прожиточный минимум весь 2026 год составит 22 314 рублей, для детей — 25 168 рублей.

Изменения вступают с 1 января 2026 года и будут действовать до 31 декабря 2026 года. Расчет минимальных доходов на Ямале проводился по официальной методике правительства РФ, учитывался прогнозируемый показатель по всей стране.

