Какой прожиточный минимум установлен в ЯНАО в 2026 году. Инфографика
В 2026 году прожиточный минимум в ЯНАО составит 25 946 рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
С 1 января 2026 года на Ямале будет изменена величина прожиточного минимума. Для разных категорий ямальцйев сумма будет отличаться.
Прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО установлен в пределах 25 946 рублей. Для трудоспособного населения — 28 281 рубль. Для пенсионеров прожиточный минимум весь 2026 год составит 22 314 рублей, для детей — 25 168 рублей.
Изменения вступают с 1 января 2026 года и будут действовать до 31 декабря 2026 года. Расчет минимальных доходов на Ямале проводился по официальной методике правительства РФ, учитывался прогнозируемый показатель по всей стране.
Прожиточный минимум в ЯНАО в 2026 году
Фото: URA.RU
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!